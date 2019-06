Pour la première fois dans l’histoire sportive du pays, un escrimeur israélien a obtenu une médaille d’or. Cela s’est passé aux championnats d’Europe qui se déroulaient à Düsseldorf (Allemagne). Dans la catégorie « Epée-Hommes », l’Israélien Youval-Shalom Freilich (24) a battu en finale l’Italien Andrea Santarelli et est devenu champion d’Europe dans sa catégorie.

Youval-Shalom Freilich, habitant de Neve Daniel (Goush Etzion) avait déjà décroché le titre de champion d’Europe en 2014 et 2015, dans la catégorie juniors.

La ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev a téléphoné au nouveau champion d’Europe pour le féliciter: « De tels succès suscitent à chaque fois de nouvelles vocations et je suis certaine que votre victoire va faire augmenter le nombre de jeunes qui voudront pratiquer cette discpline. Vous avez amené une grande fierté avec cette victoire historique. Félicitations! Voir le drapeau d’Israël être hissé sur le sol allemand est un honneur encore plus grand que vous avez procuré à l’Etat d’Israël ».

Plusieurs autres Israéliens participaient à cette épreuve: Gregory Beskin, arrivé 11e, Ido Harper (15e) et avec zéro points Daniel Lis (72e).

Dans la discipline « fleuret », le premier Israélien, Maor Hatuel n’est arrivé que 46e et le second, Matan Zuckerman, 54e.

