La nouvelle réunion entre le Premier ministre et le président d’Israël Beiteinou s’est achevée. Comme dimanche, les deux partis ont conjointement fait savoir que l’entrevue a été positive et focalisée sur les questions de fond, et que les deux dirigeants ont convenu de poursuivre leur dialogie en vue de la constitution d’un gouvernement d’union.

Lundi, Avigdor Lieberman avait prévenu que si d’ici mercredi midi le Likoud et Bleu-Blanc ne réussissent pas à se mettre d’accord il « laissera les deux partis à leur sort ». Ses entrevues avec Binyamin Netanyahou le feront-ils changer d’avis?

Photo Hadas Parush / Flash 90