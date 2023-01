Le bureau national des statistiques a publié aujourd’hui (dimanche) les chiffres de l’inflation. Au mois de décembre 2022, elle a augmenté de 0.3% ce qui fait une augmentation totale de 5.3% sur l’année 2022, soit le plus haut niveau depuis 15 ans.

Au mois de décembre 2022, les prix des transports ont augmenté de 1.1%, ceux des services médicaux de 0.6%.

En revanche, les prix des fruits et légumes ont baissé de 2.8%, des activités culturelles de 1.4%, de l’habillement de 1% et du mobilier domestique de 0.7%.

Sur l’année 2022, les prix des transports et des télécommunications ont augmenté de 9.2% et ceux de l’alimentation de 3.6%.

Les prix de l’immobilier ont augmenté de 18.8% sur l’année écoulée. Les prix des loyers ont eux aussi beaucoup augmenté. Pour ceux qui ont renouvelé leur contrat de location, le loyer était de 4.4% plus élevé et pour les nouveaux locataires, l’augmentation était de 8.2%.

Ces chiffres montrent une atténuation de la courbe de l’inflation, bien que celle-ci demeure élevée.

Le président de la fédération des entrepreneurs, Dr Ron Tomer, a réagi à la publication de ces données: »Le taux d’augmentation des indices des prix montre les prémices d’un ralentissement de l’inflation. Cela signifie qu’a priori, le pire est derrière nous et que la Banque d’Israël a atteint son objectif de modérer l’inflation ».

Le syndicat des conseillers en prêts immobiliers a, quant à lui, tenu à adresser un message à la Banque d’Israël: »L’arme du taux d’intérêt n’est pas efficace contre l’inflation et éloigne de nombreuses familles de la possibilité d’acquérir un appartement. Il est temps de penser à d’autres solutions pour contrer l’inflation, les Israéliens croulent sous les factures ».

Plusieurs observateurs rebondissent sur cette affirmation et soulignent que le levier du taux d’intérêt n’est pas suffisant pour freiner l’augmentation des prix. Le gouvernement et plus particulièrement, Betsalel Smotrich, le ministre des Finances, est attendu sur ce terrain en priorité. Les premières mesures annoncées la semaine dernière lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre, apparaissent de plus en plus comme un pansement trop petit pour la plaie. Certes, ils ont annoncé qu’il ne s’agissait que d’un premier train de mesures, pour parer au plus pressé. Les mesures concrètes et plus importantes ne devront pas se faire attendre.