Un sondage publié par le quotidien Maariv dessine la carte politique au lendemain du retrait de Bennett et avec Ayelet Shaked à la tête de Yamina.

Les résultats de ce sondage ne varient pas vraiment de tous ceux publiés ces dernières semaines, à une différence près et elle pourrait être de taille. Jusqu’à maintenant dans le calcul des blocs, Yamina faisait automatiquement partie de celui de Yaïr Lapid, ce qui conférait à Netanyahou une légère avance, mais ne lui permettait pas d’obtenir une majorité. A noter que dans ce sondage aussi, Meretz ne passe pas le seuil d’éligibilité.

A partir de maintenant, avec Ayelet Shaked à sa tête, Yamina devrait se placer du côté du bloc de Netanyahou. C’est en tout cas ce qu’elle a laissé entendre et ce qui devrait mener au départ de Matan Kahana de la liste, puisque ce dernier ne veut pas d’une alliance avec Netanyahou.

Dans ce cas de figure, le bloc de Netanyahou obtiendrait 63 sièges, ce qui est suffisant pour former un gouvernement.

Le parti de Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir est le troisième du pays, depuis maintenant plusieurs semaines dans les sondages. Netanyahou devrait donc composer avec une Tsionout Hadatit forte et déjà on entend certaines voix lui recommander de penser à les remplacer par Kahol Lavan dans un éventuel gouvernement. Les partisans de cette option favorise une coalition qui serait moins tirée vers l’extrême droite. Pas sûr que le chef du Likoud accepte cette idée, pas plus tard qu’hier, l’un de ses lieutenants, Yoav Kish, a publiquement remercié et félicité Betsalel Smotrich, à la Knesset, pour son excellent travail et son action qui a permis de faire tomber le gouvervement actuel. Likoud et Tsionout Hadatit semblent bien liés par une alliance politique solide.

Néanmoins, s’il y a une chose que l’on apprise ces deux dernières années, c’est qu’en politique et en Israël en particulier, tout est possible. Les mois qui viennent seront certainement riches en rebondissements.

Les listes des différents partis en course devront être déposées d’ici le 15 septembre. D’ici là, quatre formations politiques organiseront des primaires: Meretz, Avoda, Hatsionout Hadatit et le Likoud.