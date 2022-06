Tsahal a détruit cette nuit la maison du terroriste responsable de l’attentat à Bné Brak.

Le 29 mars dernier un terroriste originaire d’un village arabe près de Djénine s’est introduit clandestinement dans la ville de Bné Brak et a tiré sur des passants. Le bilan est terrible: cinq personnes sont assassinées.

Comme c’est souvent le cas après un attentat meurtrier, l’armée a détruit la maison du terroriste. Néanmoins, suite à l’appel de la famille devant la Cour suprême, le rez-de-chaussée de la maison a été laissé intact.

Pendant l’opération de destruction, des émeutes ont éclaté dans le village. Les soldats ont été la cible de jets de pierre et de bouteilles incendiaires. Ils ont répliqué par divers moyens de dispersion des foules et ont essuyé des tirs de la part des émeutiers. Les soldats ont répliqué en ouvrant le feu. Il y aurait plusieurs blessés et un mort du côté palestinien.

Par ailleurs, le père du terroriste a été arrêté lors de cette intervention.

Dans le reste de la Judée-Samarie, les opérations militaires se poursuivent quotidiennement dans le but de prévenir des attentats contre des Israéliens. Les soldats interviennent dans des conditions difficiles et les affrontements sont quasi-systématiques.