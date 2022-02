Une délégation de parlementaires des Emirats arabe unis sera l’invitée lundi de la Knesset. Elle sera dirigée par président de la commission de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères du Conseil national fédéral, Dr. Ali Al-Nuaimi. Il s’agira de la première visite officielle de parlementaires émiratis au parlement israélien. La délégation sera notamment reçue par le président de la Knesset Micky Lévy, en présence de l’ambassadeur des Emirats Mohammed al-Khajah, puis aura un entretien avec la commission de la Défense et des Affaires étrangères, suivi d’une rencontre avec les membres du groupe d’amitié parlementaire Israël-Emirats, présidé par Meirav Ben-Ari (Yesh Atid) et Elie Cohen (Likoud) et enfin avec les dirigeants du lobby parlementaire des Accords d’Abraham, Ruth Wasserman-Landa (Bleu-Blanc) et Ofir Akounis (Likoud).

A la veille de cette visite historique, le président de la Knesset Micky Lévy a déclaré : « Nous accueillerons nos frères, fils d’Abraham, à bras ouverts. Cette visite à Jérusalem, ville sainte pour le judaïsme et l’islam (sic) traduit la paix et la fraternité entre nos deux peuples et constitue une preuve imparable que nous pouvons vivre en paix au Moyen-Orient. Je formule l’espoir que cette visite ne sera que le signe avant-coureur d’une coopération fructueuse entre nos deux parlements et d’un élargissement des Accords d’Abraham vers d’autres pays. Ali al-Nuaimi est connu pour son attitude amicale envers Israël et pour son action en faveur de la tolérance et de la la modération ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90