Un groupe de six exilés iraniens s’est rendu en visite en Israël. Parmi eux, Ahmad Bathabi, journaliste et opposant au régime des ayatollahs qui a passé quinze ans dans les geôles iraniennes et fut l’un des leaders des manifestations estudiantines de 1999 qui avaient été réprimées dans le sang. La photo sur laquelle il tenait dans ses mains le t-shirt immaculé de sang d’un ami avait fait le tour du monde. Il avait été arrêté et condamné à mort mais sa peine avait été commuée en réclusion à perpétuité. Il avait réussi a s’évader après quinze ans de détention et obtenu l’asile politique aux Etats-Unis. A l’heure actuelle il est toujours recherché par les Iraniens, mort ou vif.

Il s’est dit très impressionné de sa visite en Israël : « J’ai été élevé dans la haine d’Israël et de son armée mais lorsque je me suis rendu dans des bases de Tsahal, j’ai vu des soldats qui se sont comportés avec moi comme si j’étais de leur famille. J’en ai pleuré. Ces jeunes soldates et soldats vénèrent la vie, ce qui n’est pas le cas de la République islamique qui vénère la mort ».

Bathabi et les cinq autres exilés iraniens sont venus en Israël à l’initiative conjointe de plusieurs organisations dont Friends of the Israeli Defense Forces (FIDF). Ils ont effectué une visite du pays et de bases de Tsahal, et se sont notamment rendu à la frontière israélo-libanais d’où ils ont pu observer des positions du Hezbollah et entendre des explications de la part d’officiers de Tsahal.

A la fin de la visite, Ahmad Bathabi a également déclaré : « Les soldats israéliens m’ont dit qu’alors que le régime iranien veut porter atteinte à Israël, eux savent que cela ne représente pas le peuple iranien. Ils m’ont demandé d’adresser un message à tous les Iraniens disant qu’ils ont un profond respect pour la culture et le peuple iraniens. J’espère voir venir le jour où les Iraniens pourront venir visiter Israël et voir la vérité de leurs propres yeux. Nous vous aimons et vous demandons de faire la différence entre nous et ce régime démoniaque. Nous n’avons rien contre vous ».

Photo Friends of Israeli Defense Forces