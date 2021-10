Les scénarios absurdes se suivent et se ressemblent. Les députés Mossi Raz (Meretz) et Aïda Touma-Suleiman (Liste arabe) ont adressé un rappel d’une lettre envoyée plus tôt cette année à plusieurs centaines de membres de parlements européens, dans laquelle ils accusent leur propre pays de pratiquer « un transfert de force de Palestiniens de la Rive occidentale et de Jérusalem ». Les deux députés demandent aux élus européens de signer une pétition contre l’Etat d’Israël !

Si suffisamment de députés de pays européens signent cet appel, il sera présenté à l’Union européenne, aux ministres des Affaires étrangères des pays membres et il sera diffusé dans les médias.

Trois-cent députés du Vieux continent ont déjà signé cet appel dans lequel les deux députés accusent le gouvernement Benett (dont Mossi Raz fait partie !) de planifier des constructions juives près de Maale Adoumim, dans la fameuse zone E1, hautement stratégique pour l’Etat d’Israël car elle relie cette ville à Jérusalem.

Mossi Raz demande aux Européens d’employer « tous les outils diplomatiques contre l’Etat d’Israël pour mettre fin à l’occupation et aux spoliations » !!!

Le parti Meretz, bien que faisant partie de la coalition Benett-Lapid, a décidé de jouer cavalier seul sur la question israélo-palestinienne, sans que cela n’entraîne d’ailleurs de réaction particulière de la part du Premier ministre.

Photo Ari Dudkevitch / Flash 90