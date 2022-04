Deux basketteurs israéliens qui jouent dans le championnat allemand ont tenu à commémorer Yom Hashoah sur le terrain de basket lors d’un match qui opposait leur équipe (Berlin) à Hambourg, ce soir.

Youval Zussman et Tamir Blatt portaient un ruban noir sur leur maillot et Zussman a même joué avec dans le dos le nom de sa grand-mère – Gestern, à la place du sien. Toujours vivante et âgée de 88 ans, la grand-mère du basketteur, native de Pologne, vit en Israël où elle a émigré après la guerre. Youval Zussman a l’habitude de rendre visite à sa grand-mère, tous les ans le soir de Yom Hashoah. Cette année, il n’a pas pu être avec elle physiquement mais a tenu à marquer ce jour particulier.

Et comme pour prolonger l’hommage, l’équipe où évoluent les Israéliens a remporté son match ce soir.

En France, le basketteur israélien Tomer Guinat, joue aussi ce soir. Il ne porte pas, en revanche, de ruban noir. Les dirigeants du tournoi ont refusé d’accéder à sa demande de rendre hommage aux victimes de la Shoah par ce geste symbolique…

Photo: Illustration