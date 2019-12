Les espoirs des habitants du yishouv juif de Hevron et de tous les amoureux de la Ville des Patriarches auront été exaucés: après concertations avec le Coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires, le Shin Bet l’Administration civile et d’autres responsables de Tsahal, le ministre de la Défense Naftali Benett – décidément très actif – a ordonné à l’Administration civile de Judée-Samarie d’entamer la planification d’un nouveau quartier juif dans le périmètre du Marché des grossistes (Shouk Ha-Sitonaï). Le ministre a également donné instruction à l’Administration civile d’en informer officiellement le maire de Hevron Tayssir Abou Snina, qui est par ailleurs un terroriste du Fatah qui avait pris part au massacre de six étudiants en yeshiva en 1982.

Le périmètre du Marché des grossistes est propriété juive depuis le 19e siècle mais avait été abandonné par les Juifs en 1929 après les terribles massacres. En 1949, Hevron avait été occupée par la Jordanie comme toute la Judée-Samarie avant d’être libérée en 1967. Les gouvernements israéliens avaient toutefois autorisé la ville de Hevron d’y installer un marché de grossistes jusqu’en 1990. Le statut de ce complexe a fait l’objet de longues procédures entre le yishouv juif et la ville de Hevron jusqu’à ce que le premier obtienne gain de cause. Les décisions concernant la Judée-Samarie relevant du ministre de la Défense, les habitants juifs de Hevron avaient placé leurs espoirs dans la nomination de Naftali Benett à ce poste.

La reconstruction et le repeuplement du Marché des grossistes créera une continuité territoriale juive entre le Caveau des Patriarches et le quartier Avraham Avinou, et permettra un net accroissement de la population juive dans la Ville des Patriarches. Le comité du yishouv a adressé un message de vifs remerciements au ministre de la Défense « pour avoir autorisé le retour des Juifs dans ce quartier appartenant aux Juifs ». Le yishouv se félicite aussi que ces terrains ayant appartenu à des Juifs dont certains furent massacrés soit retiré des mains d’un assassin tel que le maire actuel de Hevron. « Il s’agit d’une décision de justice historique attendue depuis 90 ans », dit le communiqué. Enfin, le yishouv juif remercie toutes celles et ceux qui ont oeuvré pour cela depuis des années: le Premier ministre Binyamin Netanyahou, l’ancien ministre de la Défense Avigdor Lieberman, l’ancienne ministre de la Justice Ayelet Shaked, des députés et militants et toutes les organisations de soutien à Hevron.

Ayelet Shaked félicite, la Liste arabe condamne

La présidente de la Nouvelle Droite a parlé « d’une décision historique prise par le ministre de la Défense ». Elle a précisé: « Comme ministre de la Justice, j’avais travaillé pendant deux ans pour sortir ces terrains du bourbier juridique dans lequel ils se trouvaient depuis de nombreuses années. Cette courageuse décision du ministre de la Défense va doubler la population juive de Hevron et développer la ville ».

A l’opposé, en des termes outranciers comme d’habitude, la Liste arabe a dénoncé cette décision. Ofer Kassif a déclaré: « Baroukh Goldstein regarde Naftali Benett depuis l’enfer et se remplit de joie. Encore un quartier d’apartheid à Hevron, qui mènera à encore plus de souffrances pour les habitants palestiniens et à plus de sang versé. Apparemment, quelques morts de plus sont un prix que Benett est heureux de payer comme corruption électorale envers les kahanistes ». (sic)

Ayman Oudeh, président de la Liste arabe a déclaré: « La guerre contre la paix se poursuit. La décision de construire une nouvelle colonie au centre de la deuxième plus grande ville palestinienne de la rive occidentale est un acte dangereux qui renforce le régime d’occupation de millions de Palestiniens »…

Photo Kobi Gideon / Flash 90