A l’occasion de la fête de ‘Hanoucca, l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, juif observant lui-même, a adressé des voeux particulièrement forts à l’Etat d’Israël et à sa population. Sur son compte Twitter il a écrit: “Il y a plus de 2000 ans, des patriotes juifs – les Maccabim – ont libéré Jérusalem, purifié le Temple et l’on à nouveau sanctifié. L’ONU ne peut pas voter contre les faits historiques: Jérusalem est la capitale d’Israël depuis l’antiquité et jusqu’à ce jour. ‘Hanoucca samea’h à vous depuis la Ville sainte!”

Dans son message, David Friedman faisait allusion au vote de six résolutions anti-israéliennes vendredi dernier à l’ONU, dont l’une déclaraient “illégales, nulles et non avenues” toutes les décisions israéliennes concernant la Vieille ville de Jérusalem.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90