Une manifestation néonazie s’est déroulée dans la ville allemande de Dortmund. Parmi les slogans principaux entendus: « Palestine, aide-nous! Israël existe encore! ». L’ambassadeur d’Israël à Berlin, Jeremy Issakharof a dénoncé la tenue de cette manifestation: « C’est une honte qu’une telle manifestation se tienne dans ce pays. Les aïeux de mon épouse ont été assassinés par les nazis. Là où il n’y a pas de remords il ne pourra pas y avoir de pardon ».

Les néonazis se servent de la cause « palestinienne » pour attaquer les Juifs et Israël, et de leur côté les « Palestiniens » se servent des thèmes de l’antisémitisme nazi pour éduquer leur jeunesse et combattre l’Etat d’Israël.

Les liens entre l’ancien mufti de Jérusalem Hadj Amin Al-Husseini et le régime nazi sont encore présents.

