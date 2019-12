Comme chaque année l’Université de Pennsylvanie a réalisé une étude approfondie pour classer les 80 premiers pays du monde en fonction de leur puissance. Les critères utilisés sont multiples: accords militaires, accords internationaux, influence politique et diplomatique, influence économique et puissance militaire.

Pour 2019, la palme revient comme toujours au trois grandes puissances mondiales: Etats-Unis, Russie et Chine. Suivent d’autres puissances comme l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et le Japon, puis vient…Israël en 8e place mondiale, comme l’an passé! L’Arabie saoudite et la Corée du Sud ferment la marche des dix premiers.

L’exploit israélien réside notamment dans le fait que l’Etat juif est de très loin le moins peuplé parmi tous ces pays, le moins étendu, ne possédant pas leur quantité de matières premières et étant de loin le plus jeune de tous.

Devenir l’une des plus grandes puissances du monde en 71 ans, il y a de quoi être fier d’être Israélien!

Photo Pixabay