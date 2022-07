Cet après-midi, le Président américain, Joe Biden, quittera Israël pour s’envoler vers l’Arabie Saoudite. Il sera le premier Président américain à relier directement Tel Aviv à Jeddah.

Ce vol sera le premier d’une ouverture du ciel saoudien à »toutes » les compagnies aériennes qui a été annoncée officiellement cette nuit (vendredi). L’autorité de l’aviation civile saoudienne a fait savoir sa décision dans un communiqué et précise que cela permet de »renforcer le statut de l’Arabie Saoudite comme centre global qui relie trois continents et d’augmenter les connexions internationales aériennes ».

Notons que dans l’annonce officielle saoudienne, Israël n’est pas explicitement mentionné, mais seulement »toutes les compagnies aériennes qui répondent à nos exigences ». Néanmoins, il est clair que les compagnies israéliennes sont visées par ce communiqué, comme cela a été d’ailleurs indiqué par un responsable saoudien, il y a quelques jours déjà.

Les premiers Israéliens a être satisfaits de cette ouverture sont les Musulmans qui se rendent tous les ans au pélerinage à la Mecque qui, jusqu’à maintenant devaient passer par la Jordanie puis rejoindre l’Arabie Saoudite en bus. Un périple qui était à la fois onéreux et long.

Ce geste saoudien est un premier pas vers une normalisation des relations entre Israël et l’Arabie Saoudite. Toutefois, en Israël on sait que ce processus va prendre du temps. En effet, le prince héritier, Mohamed Ben Salman, est disposé à resserrer les liens avec l’Etat juif mais son père, le Roi Salman, est tenant de positions plus conservatrices et ne lui permet pas d’avancer dans ce sens.

Photo by Moshe Shai/Flash90