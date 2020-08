Si aucun compromis n’est trouvé sur la question du budget, le pays risque fort d’aller vers de nouvelles élections. Le chef de Bleu-Blanc a insisté dimanche sur le fait qu’il ne bougera pas d’un pouce sur son exigence de budget biennal. Il a affirmé qu’aucun économiste ne soutient un budget à si court terme et a accusé le Likoud et Binyamin Netanyahou de « vouloir un budget politique.

Benny Gantz a également fait une remarque au vitriol adressée sans les nommer au ministre des Finances et au Premier ministre : « Il n’y a que deux personnes qui veulent des élections aujourd’hui et neuf millions de personnes qui n’en veulent pas. Il n’y a pas d’autre vérité que cela. L’une d’elle veut améliorer sa situation politique, et l’autre sa situation judiciaire ».

Le pays se trouve dans une véritable impasse politique entre des élections qui seraient hautement dommageables pour l’économie du pays et un gouvernement d’union qui est tout sauf uni et dont les deux composantes principales se détestent et passent leur temps à se lancer des piques acerbes.

Quand on pense que tout a commencé au lendemain des élections d’avril 2019 où il manquait 1400 voix à la Nouvelle Droite et où Avigdor Lieberman avait refusé d’accorder ses mandats à Binyamin Netanyahou pour reconduire un gouvernement de droite.

Photo Alex Kolomoïsky / POOL