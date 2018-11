INGREDIENTS:

515g de farine

2 cuillères à soupe bombées de levure sèche

1 c.à.c. de sel

1 œuf

80g de margarine goût beurre parvé coupée en petit dés à température ambiante

PREPARATION:

Diluer la levure sèche dans 1 verre et demi d’eau tiède et 2/3 verre de sucre et laisser mousser 10 min.

Dans le robot pétrisseur mettre tous les ingrédients sur le mélange levure/eau.

Pétrir 8 min à basse vitesse et 2 min à haute vitesse.

La pâte ne colle pas et se décroche des parois elle est très facile à travailler et doit être souple

Former les brioches et laisser doubler de volume au moins 1:00 voir 1:20 heure.

Dorer délicatement au pinceau pour ne pas que ça retombe, décorer de perle de sucre et enfourner à 180 degrés pendant 10-15 min selon la taille et forme des brioches.

Bonne dégustation