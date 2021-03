Après la Grèce, c’est Chypre qui a annoncé que les touristes israéliens seront autorisés à revenir dès le 1er avril. Le gouvernement chypriote avait fermé le pays aux touristes il y a deux mois en raison du niveau de contamination du Corona sur l’île.

Les touristes vaccinés ne seront soumis à aucun test de dépistage ni à un quelconque confinement, et ceux qui ne le sont pas devront obligatoirement présenter un certificat indiquant un résultat négatif de test de dépistage effectué dans les dernières 72 heures avant leur arrivée. Les enfants de 12 ans et moins n’auront pas besoin de subir de test.

Après l’annonce de cette décision, le ministre israélien des Affaires étrangères Gaby Ashkenazy s’est entretenu avec son homologue chypriote Nikos Christodoulidès et l’a remercié pour cette bonne nouvelle de la reconnaissance du « label vert israélien », qui selon lui « contribuera à la réouverture des cieux et au redémarrage de l’économie des deux pays ». « Préparez les plages, les hôtels et les restaurants pour les israéliens qui attendent avec impatience de revenir dans votre pays », a dit Ashkenazy à son homologue.

Photos Mendy Hechtman / Flash 90