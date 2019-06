La stratégie du Premier ministre, du Likoud mais aussi des autres partis potentiels de la future coalition est claire: tout faire pour obtenir assez de sièges afin de ne plus dépendre du bon vouloir d’Avigdor Lieberman.

Pour ce faire, Binyamin Netanyahou a décidé de conquérir l’électorat russophone, jusqu’à présent « chasse gardée » d’Avigdor Lieberman et du parti Israël Beiteinou. Le Premier ministre a nommé mercredi l’avocat Ariel Bolstein, un ancien proche d’Avigdor Lieberman, comme conseiller spécial pour les immigrants de Russie. Il aura notamment la rude charge de régler la question épineuse des retraites que l’Etat russe doit verser aux citoyens qui ont quitté le pays pour s’installer en Israël ainsi que de la question des logements sociaux pour les anciens olim de Russie.

Ariel Bolstein est arrivé en Israël en 1990. Il est titulaire d’une licence en droit de l’Université de Tel-Aviv et d’une maîtrise en Administration obtenu à l’Université Bar-Ilan. Il est membre du barreau ainsi que du conseil d’administration de l’Institut Jabotinsky.

Avigdor Lieberman a rapidement réagi à cette nomination, en déclarant que la nomination mardi d’une conseillère pour les droits des animaux et mercredu un conseiller pour les olims de Russie « est une preuve que Binyamin Netanyahou est en plein panique après avoir vu les sondages qui nous prédisent dix mandats ». Le Likoud a publié un communiqué de réponse indiquant « qu’Ariel Bolstein saura bien mieux s’occuper des olim de Russie qu’Avigdor Lieberman qui ne se soucie que d’Avigdor Lieberman et non des immigrants russes ».

En tentant de prendre des voix à l’électorat de l’ancien ministre de la Défense, Binyamin Netanyahou espère réduire le nombre de mandats d’Israël Beiteinou au profit du Likoud, jusqu’à même le faire disparaître sous la barre du seuil d’éligibilité.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90