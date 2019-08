Le Premier ministre s’envolera dimanche soir pour l’Ukraine en visite officielle. Il sera notamment reçu par le nouveau président (juif) Vladmir Zelinsky. Ce sera la première visite officielle d’un dirigeant étranger en Ukraine depuis la dernière élection présidentielle il y a six mois. La dernière visite d’un dirigeant israélien à Kiev remonte à 1999, et ce fut également Binyamin Netanyahou!

Au programme de la visite, la signature d’accords de coopération dans le domaine de l’agriculture, du tourisme et de l’éducation. Les deux dirigeants s’entretiendront aussi sur deux sujets cruciaux: les retraites des originaires d’Ukraine en Israël et le transfert éventuel de l’ambassade d’Ukraine à Jérusalem. Ce dernier point ne sera probablement pas résolu car l’Ukraine tient à se rapprocher de l’Union européenne et y adhérer alors que l’UE est catégoriquement opposée à ces transferts.

Binyamin Netanyahou rencontrera aussi des dirigeants de la communauté juive ukrainienne et assistera à une cérémonie de souvenir au mémorial du tristement célèbre massacre des Juifs à Babi Yar.

Cette visite n’est pas dénuée d’arrières-pensées politiques: Binyamin Netanyahou veut s’attirer les voix de l’électorat traditionnellement attaché à Avigdor Lieberman.

Photo Illustration