Le Premier ministre a rencontré mardi après-midi l’un après l’autre les chefs des trois formations du bloc qui le soutient. Ensemble ils ont convenu qu’il n’y aura pas d’élection supplémentaire et que le bloc va oeuvrer ensemble pour former le plus rapidement un gouvernement. Il a également été décidé de laisser une porte ouverte à une union « avec tout parti qui reconnaît le caractère juif et démocratique de l’Etat d’Israël ». Yaakov Litzman (Yahadout Hatorah) a toutefois exclu de siéger avec Avigdor Lieberman.

Photo Marc-Israël Sellem / POOL