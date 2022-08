D’après les chiffres du bureau central des statistiques le nombre d’appartements achetés en Israël a baissé de 24% entre juin 2021 et juin 2022. Le nombre total d’appartements achetés – neufs, de seconde main et par le biais de la loterie du ministère du Logement – s’élève à 10500.

Entre les mois de mai et juin, on observe certes une augmentation des transactions de seconde main de 4%, mais celle-ci demeure faible par rapport aux autres années sur la même période. En effet, le mois de juin est traditionnellement très riche en transactions immobilières par rapport au mois de mai.

Le nombre d’appartements achetés directement aux promoteurs se chiffrent à 3600 au mois de juin 2022, ce qui constitue une baisse de 23% par rapport à juin de l’année précédente. La baisse la plus significative est observée dans la région du centre et de Tel Aviv: elle se chiffre à -30%.

Les mesures prises par l’Etat et la Banque d’Israël pour freiner la demande et ainsi juguler l’augmentation vertigineuse des prix de l’immobilier – +18% en un an – produisent leurs effets. La nouvelle taxe d’acquisition a calmé les ardeurs des investisseurs qui ont été moins nombreux sur le marché cette année: on note une diminution de 43% du nombre d’appartements achetés par des investisseurs par rapport à 2021.

Cette taxe qu’a fait passer le ministre du Logement Zeev Elkin, convient que pour toute résidence secondaire achetée à un prix allant jusqu’à 5.3 millions de shekels, le prélèvement sera de 8% au lieu des 5 à 7% précédemment. Au-delà de 5.3 millions de shekels, la taxe est de 10%.

Parallèlement, la hausse du taux d’intérêt rend hésitants ceux qui veulent se lancer dans un premier achat immobilier et contracter un prêt qui leur coûte dorénavant plus cher.

Il reste à observer à partir de quand la diminution de la demande va se répercuter sur les prix du marché.