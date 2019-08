Le président de la Liste arabe a sans doute fait malgré lui un beau cadeau au Likoud et à la droite en leur fournissant des « munitions » pour ces dernières semaines de campagne électorale.

Ayman Oudeh a lâché mercredi une petite phrase, disant qu’il n’exclut pas de participer à un gouvernement dirigé par Benny Gantz.

Les réactions n’ont pas tardé, à droite et au centre, mais aussi et surtout dans son propre camp. Le parti Balad, composante de la Liste arabe, par le voix de son président Mtanes Shahadeh a attaqué Ayman Oudeh avec le langage outrancier qui est le siem: « Nous ne siègerons pas avec des criminels de guerre. Le changement que nous souhaitons à travers la Liste arabe unifiée est une égalité totale de droits dans le cadre d’un Etat de tous ses citoyens. Nous ne voulons pas faire partie d’un gouvernement qui considère systématiquement les citoyens arabes comme des ennemis et des citoyens de seconde catégorie. Notre position est claire: nous ne siégerons pas dans une coalition avec des généraux, des racistes et des criminels de guerre » (sic) .

Des réactions négatives sont également venues de membres de Bleu-Blanc ainsi que d’Avigdor Lieberman. Yoaz Hendel (Telem- Bleu Blanc) a repoussé cette éventualité, et le président d’Israël Beiteinou, avec une certaine imagination, y a vu… »une dangereuse manoeuvre de collaboration entre le Likoud et la Liste arabe dans le but de créer un gouvernement Likoud-Orthodoxes avec le soutien des députés arabes »!! L’ancien ministre de la Défense a de toute manière exclu toute collaboration avec la Liste arabe « qui se positionne systématiquement du côté du Hamas et du Hezbollah ».

Esclandre à la Cour suprême

Toujours concernant la Liste arabe, la Cour suprême a débattu jeudi matin de la requête déposée par le parti Otsma Yehoudit pour faire invalider la Liste arabe dans la prochaine élection. Les représentants arabes ont été accueillis par plusieurs dirigeants d’Otsma Yehoudit et un petit un petit groupe de militants qui les ont invectivés. Une altercation s’en est suivie entre les deux groupes, Otsma Yehoudit rappelant aux députés arabes leur soutien au terrorisme antijuif. Le « point fort » de cet esclandre fut lorsque le député Ahmad Tibi se retourna en direction des manifestants, juste avant d’entrer dans la salle d’audience, leur lançant: « C’est moi le propriétaire ici!

Depuis des années, les députés arabes tombent régulièrement sous le coup de la loi qui invalide toute personne qui soutien le terrorisme ou conteste le caractère juif et démocratique de l’Etat d’Israël. Mais cette loi n’est jamais appliquée et les multiples tentatives d’invalidation d’un député ou d’un parti arabes se sont toujours heurtées en fin de parcours à une décision de la Cour suprême en faveur de ces délinquants.

