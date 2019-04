Malgré la défaite retentissante et les appels à la démission, le président du Parti travailliste ne donne pas le sentiment de vouloir abandonner son poste. Bien au contraire. Vendredi matin, il a déclaré: « Je suis conscient du poids des responsabilités qui repose sur mes épaules en tant que président du Parti travailliste. Je vais continuer à oeuvrer pour le parti et la population d’Israël. Le 30 avril, je prêterai serment comme député à la Knesset et je servirai les citoyens depuis l’opposition. Dans les prochains jours je tiendrai des concertations avec les (5) députés du parti afin d’avancer la date des primaires pour désigner le président du parti et prendre des décisions sur d’autres sujets ».

Des primaires qui promettent d’être houleuses…

Jeudi, le secrétaire-général du parti, Eran Hermoni, est venu en personne chez Avi Gabbaï pour lui demander « de prendre ses responsabilités et démissionner ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90