Haïm Shedmi, l’un des leaders du mouvement gauchiste « Crime Minister », qui est en pointe dans les manifestations contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou a enfin avoué : « Ce que nous faisons n’est pas un mouvement de protestation, c’est une guerre civile ». Il a confirmé que ces manifestations ne cesseront pas avant que le résultat soit à la clé. Il a comparé la situation actuelle en Israël à celle qui prévalait en Argentine ou au Chili à l’époque des dictatures. A une petite différence près toutefois : si c’était vrai, ce misérable individu serait déjà en prison, dans le meilleur des cas….

Il faut rappeler que l’organisation « Crime Minister » ou de son autre nom « ‘Hozeh ‘Hadach » fait partie des organisations soutenues par le New Israel Fund, donc avec de l’argent européen. On en revient toujours au même schéma d’organisations qui prétendent vouloir « défendre la démocratie » mais qui utilisent les voies les plus antidémocratiques qui soient pour faire avancer leur agenda idéologique.

Vidéo:

אין שום מחאה, חיים שדמי עבריין מראשי האנרכיסטים מודה שהם מתכננים מלחמת אזרחים! . ומוסיף שזה עלול להגמר כמו בארגנטינה וצ'ילה. הקשיבו לאיומים המפורשים בין השורות, ולשאר "פנינים" מפיו (ההקלטה המלאה בדף crime minister בפייס) pic.twitter.com/Vs7IaQsLn3 — 🇮🇱 עמוס 🇮🇱 amos 🇮🇱 (@amos_d19) July 30, 2020

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90