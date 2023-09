Ataa Jaber, ancien joueur du Maccabi Haïfa et ancien capitaine de l’équipe de football d’Israël des moins de 21 ans, a décidé de jouer désormais pour l’équipe de ”Palestine”.

Le joueur arabe israélien a expliqué son choix dans le journal saoudien Arabnews: ”Après ce qu’il s’est passé à Sheikh Jarrah (quartier de Shimon Hatsadik à Jérusalem, ndlr), j’ai compris qu’il était impossible de séparer le sport de la politique. Même si je veux représenter les Arabes de 1948, il y a de meilleurs moyens de le faire. En Israël, on élève les joueurs arabes dans le narratif que le sport ne doit pas être mêlé à la politique, que l’on représente sa communauté, que l’on aura une voix et que l’on n’est pas obligé de chanter l’hymne israélien”, a raconté Jaber.

Finalement, le joueur a décidé de faire partie de l’équipe de Palestine: ”D’abord parce que je suis Palestinien, ensuite parce que j’en ai la possibilité et enfin pour faire passer un message aux joueurs à l’intérieur de la ligne verte que ce choix est possible pour eux aussi. Les joueurs palestiniens à l’intérieur de la ligne verte craignent de prendre une telle décision qui nuirait à leurs sources de revenus, surtout quand ils ne peuvent pas jouer à l’étranger comme moi (Jaber joue aujourd’hui en Azerbaïdjan, ndlr). Il y a des obstacles, mais pour celui qui le décide et qui veut jouer pour la Palestine, son parcours sera plus facile”.

Originaire de Majd al-Krum, en Galilée, Ataa Jaber, 28 ans, ne s’est pas toujours exprimé ainsi. En 2015, lors d’une conférence de presse de l’équipe des moins de 21 ans, il avait déclaré: ”Les joueurs sont tous de très bons amis, la société israélienne doit prendre exemple sur la sélection junior pour être unie et savoir vivre ensemble. Je ne pense pas qu’il faille mélanger la politique et le sport et j’espère que lorsqu’il y aura vraiment la paix nous ne parlerons que de sport”.

Lorsqu’il a été nommé le premier capitaine arabe de la sélection israélienne, il avait reconnu: ”C’est un immense honneur pour moi d’être nommé capitaine de la sélection junior israélienne. Je suis fier d’être capitaine, de représenter le Maccabi Haïfa, le secteur arabe et la famille qui m’accompagne. J’espère remplir mon rôle dignement”.