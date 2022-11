Le 8 octobre dernier, un terroriste a ouvert le feu au barrage à l’entrée du quartier arabe de Shouafat, à Jérusalem. Il a tué une des gardes-frontières sur place, Noa Lazar, z’l et a pu prendre la fuite à bord d’une voiture.

Onze jours plus tard, le même terroriste arrive à l’entrée de Maalé Adoumim et tire sur les gardiens qui y sont postés. Ceux-ci répliquent et éliminent le terroriste.

De graves dysfonctionnements ont permis au terroriste de tuer Noa Lazar puis de s’enfuir et la police et l’armée ont décidé de sanctions à l’encontre de ceux qui n’ont pas rempli leur rôle ce soir-là.

Le Chef d’état-major, Aviv Kohavi a décidé de cesser les activités des combattants de Tsahal à ce barrage d’ici un mois, puisqu’il ne concerne que des civils israéliens. En outre, le commandant des gardes-frontières, Amir Cohen, a renvoyé trois de ses hommes présents sur place et qui se sont contentés de tirer de loin, sans aller au contact. Ils ont ainsi contrevenu aux règles de combat.

Amir Cohen a également décidé de suspendre l’officier des gardes-frontières pendant un an et de donner un avertissement au chef du bataillon et au chef de l’unité qui étaient impliqués pendant l’attentat.