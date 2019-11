Le président de Shass Arié Dery a fait des révélations qui mettent en lumière l’hypocrisie de Bleu-Blanc et de Yaïr Lapid en particulier. Ce dernier est devenu ces dernières années l’un des hérauts du combat anti-orthodoxes et clame à tout venant qu’il ne faut pas céder à leurs exigences, et accusant aussi Binyamin Netanyahou et la droite de « s’aplatir » devant eux pour obtenir leur soutien politique.

Mercredi matin, Arié Dery a révélé que le parti Bleu-Blanc était prêt à accepter toutes les demandes des partis orthodoxes pourvu qu’ils brisent le bloc de 55 députés fidèles à Binyamin Netanyahou et se joignent à Benny Gantz. « Yaïr! Assez avec ces mensonges! Vous étiez prêts à tout nous donner pour que nous quittions Binyamin Netanyahou », a écrit Arié Dery sur Twitter.

Photos Yonatan Sindel / Flash 90