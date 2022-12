Le député Likoud Amir Ohana a été élu aujourd’hui (jeudi) président de la Knesset, par 63 voix en sa faveur. Ohana est le premier président de la Knesset appartenant à la communauté gay, ce qui fait de cette date un moment historique pour celle-ci.

Malgré cela, quelques centaines de personnes ont défilé à Tel Aviv ce soir, à l’appel des organisations LGBT, pour manifester leur opposition au nouveau gouvernement. Certains d’entre eux ont bloqué le périphérique Ayalon avant d’être évacués par la police.

Lors de son premier discours, Ohana a souligné: »Ces dernières années ont été marquées par une instabilité politique qui a, hélas, beaucoup influencé l’ambiance, ici dans cette maison et en dehors. Nous pouvons dire que nous aimons tellement la démocratie que nous avons tenu pas moins de 5 élections en trois ans. D ieu merci, pour la première fois depuis des années, les électeurs israéliens ont tranché ».

Ohana a évoqué les nombreux défis que la nouvelle coalition devra relever. »La Knesset est la maison de tous les citoyens israéliens. Elle est le véritable rempart pour protéger les droits de l’homme et la liberté individuelle. Cette Knesset, avec ce président à sa tête, ne portera atteinte à aucun de ces principes, à aucun enfant, à aucune famille. Et si des jeunes regardent la prestation de serment du gouvernement, sachez que peu importe qui vous êtes et d’où vous venez, vous avez le pouvoir d’arriver là où vous voulez ».

Suite à la séance parlementaire lors de laquelle le gouvernement a prêté serment, une petite réception était donnée à la Knesset en l’honneur du nouveau président. Ohana y a rappelé les premiers mots qu’avait eu pour lui Binyamin Netanyahou lorsqu’il a été élu député pour la première fois. Il lui avait souhaité d’être »un pont entre toutes les parties de la société israélienne ». Le nouveau président de la Knesset a fait le voeu de réaliser cet objectif.

Il a conclu son allocution par: »Je remercie les membres de la faction du Likoud qui m’ont choisi à l’unanimité. Je veux aussi remercier mon compagnon, Alon. Sans ses encouragements et son soutien, je ne serais pas ici ».

A la fin de la réception, Amir Ohana a levé son verre avec son père Meïr Shimon Ohayon. Ce dernier a prononcé les mots de la bénédiction »shééhéyanou », qui remercie le Ciel pour nous avoir fait vivre jusqu’à cet instant.