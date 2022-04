Le député de la liste arabe unifiée, Ahmed Tibi, a donné une interview à la chaine d’information 13. Il y a exprimé sa grande satisfaction de la situation politique créée par la démission d’Idit Silman, qu’il a d’ailleurs tenu à remercier.

»J’aime beaucoup la nouvelle situation », a-t-il déclaré, »je remercie la députée Idit Silman qui a créé ce 60/60. Désormais notre statut est meilleur sur le plan stratégique. Nous traiterons ad hoc chaque proposition. Nous ne rejoindrons pas la coalition, nous ne signerons aucun accord. Nous sommes dans une position très sensible, importante et effective ».

Les députés de la liste arabe unifiée se réjouissent donc de pouvoir faire la pluie et le beau temps à la Knesset et dans le même temps affirment qu’ils voteront en faveur d’élections anticipées. En effet, d’après Tibi, la coalition actuelle ne donne pas satisfaction à l’électorat arabe.

»Notre électorat veut avoir de l’influence. Le gouvernement détruit des maisons dans le Neguev, permet des atteintes aux fidèles et fait entrer des Juifs à la Mosquée Al Aqsa quand parallèlement, on constate des violences policières et une augmentation du coût de la vie ».

Ahmed Tibi a également soutenu sans détour son collègue Ayman Oudeh qui avait appelé les policiers et soldats arabes à se rebeller. »La position de refus du service dans l’armée d’occupation est la ligne de notre parti depuis toujours. Odeh, lui-même, a précisé qu’il ne visait pas les policiers qui servent à l’intérieur de la ligne verte, mais ceux qui briment le peuple palestinien ».

Hier, avait lieu la première réunion des chefs de partis de la coalition depuis la démission d’Idit Silman. L’aile droite représentée par Sharen Haskel (Tikva Hadasha) et Nir Orbach (Yamina) a vivement manifesté son exaspération face à l’attitude des députés et ministres de gauche ces derniers mois. »Il est impossible de refuser la discpline de coalition sur chaque petite chose. Si ça continue comme ça, nous ne tiendrons pas », a déclaré Sharen Haskel, »on peut continuer à vivre au pays des rêves, mais dans trois semaines nous ne serons plus là ».

La députée Mihal Rozin (Meretz) a contesté le constat d’Haskel et lui a indiqué que son parti avait une idéologie et des lignes rouges.

Ce à quoi, Nir Orbach a répondu: »Vous devez comprendre que nous ne sommes pas dans la même situation que vous. Votre public veut vous voir dans la coalition. Notre public non ».

Notons que Walid Taha de Ra’am n’était pas présent. Il a boycotté cette réunion des chefs des partis de la coalition comme celles qui ont précédé le début des vacances parlementaires.

Boaz Toporovski (Yesh Atid) qui remplace, pour le moment, Idit Silman à la présidence de la coalition a estimé qu’il était possible de réunir une majorité à la reprise des travaux parlementaires autour des lois importantes pour l’Etat d’Israël. Il n’a pas exclu un ralliement de la liste arabe unifiée. »Nous travaillons tout le temps pour stabiliser la coalition et nous travaillons avec tous les députés de la Knesset pour parvenir à telle ou telle coalition pour adopter des lois spécifiques importantes pour l’Etat d’Israël ».