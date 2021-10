Le député Sim’ha Rotman (Hatziyonout Hadatit) l’avait annoncé il y a quelques semaines, il l’a fait : lui et sa famille ont quitté la localité de Pené Kedem dans le Goush Etzion pour s’installer dans la ville mixte de Lod pour une année afin d’y renforcer la présence juive. Il a remercié le groupe d’habitants qui ont chaleureusement accueilli la famille et a souhaité que d’autres familles fassent de même et viennent s’installer à Lod.

Après les émeutes pogromistes du mois de mai, de nombreuses familles juives ont quitté la ville par crainte de futurs ( et probables) émeutes antijuives, ce qui est une chose inadmissible dans un Etat juif. Le député a déclaré : « Nous ne permettrons pas que cette ville se vide de ses Juifs ou même qu’une vague d’émigration se produise à cause des violences arabes. C’est quelque chose que je ne peux pas admettre et encore moins mon épouse qui a pris elle la décision du déménagement. Nous ne permettrons pas cela ! »

Vidéo :

Photo Sraya Diamant / Flash 90