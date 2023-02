Actualité Juive cette semaine s’intéresse à la pauvreté en Israël à l’occasion de l’opération Tsedaka organisée par Qualita.

Pauvreté chez les olim de France, mesures contre la vie chère en Israël, témoignages, détails sur l’opération Israel Tsedaka by Qualita, un dossier complet sur un phénomène douloureux qui prend malheureusement de l’ampleur.

Deux entretiens passionnants dans ce numéro: un avec Jacques Tarnero sur la ligne éditoriale de plus en plus virulente contre Israël, du journal Le Monde et un avec Bernard-Henri Lévy sur l’Ukraine.

Retrouvez, comme chaque semaine, les rubriques habituelles et le cahier spécial Israël.

Cette semaine, Actualité Juive est accompagnée de son supplément mensuel LPH magazine qui vous propose une interview du ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer, à l’occasion de son passage en France mais aussi un dossier spécial sur la cherté de la vie en Israël.

Pour s’abonner: cliquer ici