Ce soir, à la Halle aux grains, à Toulouse avait lieu la cérémonie d’hommage aux victimes de l’attentat qui a eu lieu à l’école juive Ozar Hatorah, il y a 10 ans.

Le Présidents Macron et Herzog, s’étaient rendus auparavant à l’école, repabtisée depuis Ohr Torah, pour y déposer une gerbe et y rencontrer Samuel Sandler, le père et le grand-père de Yonathan, Gabriel et Arié (H’yd) et le Rav Yaakov Monsonégo, père de Myriam (H’yd).

Les anciens présidents français, François Hollande et Nicolas Sarkozy étaient également présents.

La paix ne passera jamais au détriment de la sécurité de l’Etat d’Israël. Emmanuel Macron

Ce soir, le Président Macron a tenu un discours, dans lequel il a insisté sur la douleur toujours vive même dix ans plus tard. Il a félicité le Président israélien de son engagement ainsi que celui du Premier ministre et du gouvernement pour la paix en Ukraine au Moyen-Orient. Il a fini son intervention par ces mots : »Je veux vous dire que la France, comme elle l’a toujours fait, se tiendra aussi comme une puissance d’équilibre pour la paix dans la région. Et la paix ne passera jamais au détriment de la sécurité de l’Etat d’Israël ».

