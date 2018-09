Donald Trump adresse ses voeux à la communauté juive américaine: “Je suis fier de mes trois petits-enfants juifs”

Dans une vidéo-conférence, le président américain Donald Trump a adressé ses voeux de Roch Hachana à la communauté juive américaine par le biais de présidents des grandes organisations juives ainsi que de rabbins. Jared Kushner, gendre du président, ainsi que l’ambassadeur américain en Israël David Friedman étaient présents à côté de lui.

Donald Trump a souhaité “Chana tova” à tous les Juifs américains ainsi qu’à tous les Juifs dans le monde. Il a une nouvelle fois eu des mots très chaleureux envers le peuple juif: “J’ai beaucoup de plaisir à être avec vous chaque année. Les fêtes et les traditions juives ont une influence sur le monde entier (…) J’ai un lien particulier avec le judaïsme, Ivanka, Jared et leurs enfants. Je suis très fier des mes trois petits-enfants juifs”.

Le président américain a également abordé les questions liées au Proche-Orient. “Les Juifs peuvent être optimistes car l’Administration américaine arrivera à régler ce conflit par un accord de paix”. Il a également lancé un avertissement à l’Autorité Palestinienne: “Notre aide financière à l’Autorité Palestinienne ne reprendra que le jour où elle acceptera de revenir à la table des négociations”. Il a eu des mots sévères envers les dirigeants de l’AP: “Ile me disent que c’est un manque de respect de notre part que de cesser de leur donner de l’argent. Moi je leur dis que c’est un manque de respect de leur part de refuser notre demande répétée de revenir à la table des négociations”. Donald Trump a également réaffirmé le soutien total des Etats-Unis à Israël sur la scène internationale: “Nous continuerons à combattre l’antisémitisme et la haine partout et sous toutes leurs formes”.

Concernant l’Iran, le président américain a affirmé que l’Iran d’aujourd’hui n’était déjà plus celui qu’il connaissait lorsqu’il a pris ses fonctions, ceci grâce aux sanctions et aux pressions américaines: “Ils sont en proie à de gros problèmes économiques et à une protestation sociale croissante. Je suis certain qu’ils demanderont bientôt à reprendre des négociations pour un nouvel accord”.

