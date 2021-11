Des membres du conseil des localités juives de Judée-Samarie se sont réunis en urgence à l’initiative de Shlomo Neeman, président du conseil régional du Goush Etzion. L’ordre du jour était clair : la préservation des terres domaniales dans les zones C de Judée-Samarie face à la colonisation rampante par l’Autorité Palestinienne aidée par l’Union européenne. Les participants ont convenu qu’il s’agissait d’un combat existentiel pour l’Etat d’Israël et pour la future fixation des frontières. Parmi les décisions opérationnelles qui ont été prises, la création d’un front commun à tous les conseils régionaux et locaux face à Tsahal, à l’Administration civile en Judée-Samarie et face à la classe politique.

Le président du conseil des localités est David Elhayani, également président du conseil régional de la vallée du Jourdain, mais surtout membre de Tikva ‘Hadasha. A ce titre, il soutient le gouvernement Benett-Lapid et a du mal dénoncer son inaction sur cette question cruciale.

Photo porte-parole conseil des localités