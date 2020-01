L’organisation terroriste Fatah a annoncé qu’elle va redoubler d’efforts dans son combat contre la présence juive en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain et notamment contre le plan décidé par le ministre de la Défense Naftali Benett d’empêcher les initiatives conjointes de l’AP et de l’Union européenne dans les zones C, sous administration exclusive d’Israël.

Iyad Nassr, membre et porte-parole du Conseil révolutionnaire du Fatah a appelé à une « relance de la résistance populaire contre les décisions de Binyamin Netanyahou et Naftali Benett dans les zones C et notamment les intentions d’annexer des territoires ».

Récemment le chef du cabinet de l’Autorité Palestinienne Muhamad A-Shtayeh avait « averti » que les ‘Palestiniens’ considèrent les zones A,B et C comme faisant indifféremment partie de la ‘Palestine’ et avait lui-aussi annoncé de nouvelles initiatives de constructions dans les zones C.

Photo Wikipedia