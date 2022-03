Aujourd’hui encore, un proche conseiller de Zelensky, a publié sur Twitter un message dans lequel il dément les propos rapportés sur la conversation téléphonique entre le président ukrainien et le Premier ministre israélien : »Bennett ne demande pas aux Ukrainiens d’accepter les conditions des Russes. C’est impossible pour des raisons politiques et sécuritaires ». D’après lui Bennett essaierait plutôt de convaincre la Russie d’adopter une position plus mesurée.

Le cabinet du Premier ministre Bennett a confirmé qu’il n’existait aucune intention de la part d’Israël de donner des conseils ou des recommandations à Zelensky sur la conduite à avoir à ce stade. Il a confirmé que les deux hommes s’étaient longuement entretenus et que la possibilité d’un sommet à Jérusalem avait été évoquée ».