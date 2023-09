Cet après-midi (jeudi), le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky a reçu, dans son bureau à Kiev, le rabbin d’Ouman ainsi que les différents rabbins de communauté du pays, à la veille de Rosh Hashana.

Il en a profité pour lancer quelques piques au Premier ministre Netanyahou, avec lequel il s’est entretenu il y a quelques jours et qui a décliné l’invitation de se rendre à Kiev.

”Le Premier ministre Netanyahou m’a appelé dernièrement et a demandé mon aide pour la protection des citoyens qui viennent maintenant à Ouman. Il a dit qu’il n’y avait que 11000 abris alors que 30000 fidèles sont attendus et a demandé que l’on fasse quelque chose pour les protéger”, a raconté Zelensky, ”Je lui ai dit que si Israël envoie des batteries du Dôme de fer, il sera plus facile pour nous de les protéger”, a-t-il lancé en faisant référence au fait qu’Israël refuse depuis le début du conflit en Ukraine à fournir à celle-ci des armes, y compris défensives.

Il a poursuivi: ”Je lui ai promis que s’il venait en Ukraine, j’irai avec lui à Ouman. J’ai insisté sur le fait que la responsabilité de protection des dizaines de milliers de Juifs qui viennent prier à Ouman pour Rosh Hashana cette année, ne relevait pas uniquement de l’Ukraine mais aussi d’Israël qui n’en fait pas assez”.

Advertisement

Lorsque le rabbin d’Ouman a invité le Président à venir dans sa ville, il a répété qu’il s’y rendrait avec le Premier ministre israélien quand il décidera d’effectuer une visite en Ukraine.

Quinze soldats juifs ukrainiens ont également participé à ce rendez-vous. Zelensky leur a remis une médaille particulière pour saluer leur héroïsme au front. Le Président ukrainien a félicité la fédération des communautés juives d’Ukraine pour avoir organisé cette rencontre ainsi que les émissaires habad qui ont choisi de rester en Ukraine malgré la guerre alors qu’ils auraient pu s’enfuir. ”Grâce à vous la merveilleuse communauté communauté juive prospère ici”.