Le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, menace Israël à quelques semaines du pélerinage à Ouman pour Rosh Hashana.

Il a fait part de son mécontentement face à la politique israélienne vis-à-vis des immigrants en provenance d’Ukraine. Le gouvernement ukrainien estime que ses ressortissants sont humiliés à l’arrivée en Israël, notamment en raison des quotas qu’avait décidé le gouvernement précédent afin de limiter l’entrée dans le pays d’immigrés ne répondant pas aux critères de la Loi du Retour.

En mars 2022, l’ambassade d’Ukraine en Israël avait déposé une plainte devant la Cour suprême contre le plan d’Ayelet Shaked, alors ministre de l’Intérieur, sur l’accueil d’un maximum de 5000 réfugiés ukrainiens non bénéficaires de la loi du Retour.

L’ambassadeur d’Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, estimait que la décision du ministère de l’Intérieur était contraire aux conventions internationales et au droit international.

Par ailleurs, l’ambassade d’Ukraine prétendait que la politique décidée par le gouvernement israélien contrevenait aux accords entre Israël et l’Ukraine, selon lesquels les Ukrainiens sont dispensés de visa d’entrée sur le territoire israélien.

Interrogé sur le plateau d’Oulpan Shishi sur la chaine N12, l’ambassadeur avait eu des mots durs envers Israël : ”Ne vous faites pas d’illusion. Il n’est pas facile de venir en Israël, ce n’est pas l’endroit où il fait le mieux vivre. Votre pays est l’un des plus chers au monde. Et dans le cas où les pays européens fourniraient un abri, de la nourriture, des permis de travail temporaires et des écoles pour les enfants, les réfugiés partiront là-bas après la guerre”.

La querelle diplomatique reprend donc ces derniers jours, alors que des milliers d’Israéliens se préparent à partir à Ouman, sur la tombe de Rabbi Nahman de Breslev, pour Rosh Hashana. L’Ukraine menace de ne pas honorer l’accord d’exemption de visas qui existe entre les deux pays.

Yevgen Korniychuk a demandé au Premier ministre Netanyahou de reconsidérer la politique migratoire d’Israël vis-à-vis des Ukrainiens: ”Il est inconcevable que nous fassions des efforts démesurés pour accueillir des milliers d’Israéliens à Ouman, dans un contexte sécuritaire très risqué, avec des efforts logistiques très importants et en face, le gouvernement israélien malmène nos ressortissants qui arrivent en Israël dans le cadre de la convention qui existe entre nos deux pays. Si Israël veut que ses citoyens puissent venir en Ukraine en tant que touristes, y compris à Ouman, je pense que le Premier ministre Netanyahou doit s’impliquer personnellement pour trouver une solution à cette situation”.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les autorités ukrainiennes réprimandent régulièrement Israël pour son manque d’implication à leurs côtés dans le conflit et ce malgré l’aide humanitaire très importante qu’il envoie. Israël s’attache à conserver une position la plus neutre possible, ménageant aussi ses relations avec la Russie, qui possède des intérêts au Proche-Orient et en particulier en Syrie. De ce fait, aussi bien le gouvernement Bennett-Lapid que celui de Netanyahou ont toujours refusé de fournir des armes, même défensives, à l’Ukraine. Par ailleurs, la question migratoire a également été depuis le début un sujet de discorde entre l’Ukraine et Israël, Israël ne pouvant pas se permettre d’accueillir sans aucune limite les immigrants ukrainiens dont la majorité ne sont pas juifs.

L’ambassadeur ukrainien a, plus d’une fois, eu des propos très offensifs contre Israël. Les derniers en date ont été écrits au mois de juin dernier, accusant Israël d’avoir adopté une position pro-russe très clairement: ”Alors que des Etats démocratiques imposent des sanctions à la Russie, Israël a augmenté ses échanges commerciaux avec le régime sanglant de Moscou”.

Le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, avait convoqué l’ambassadeur ukrainien pour une explication, après la publication de ces accusations, très mal accueillies par le gouvernement israélien.