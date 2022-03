Quelques heures après avoir tenu des propos très durs contre la politique israélienne, devant les députés de la Knesset, le Président Zelensky a adouci le ton.

Dans un discours prononcé cette nuit, il a remercié Israël des efforts fournis pour favoriser les négociations entre la Russie et l’Ukraine. Il a aussi affirmé comprendre les impératifs israéliens : »Bien entendu, Israël a ses intérêts et doit protéger ses citoyens. Nous le comprenons. Bennett essaie de trouver un moyen pour que des négociations aient lieu à Jérusalem, et nous lui en sommes reconnaissants ».

Pour le président ukrainien, Jérusalem est »le bon endroit pour faire la paix ».

Ce matin a décollé un avion de Tel Aviv pour la Pologne avec son bord du personnel médical et du matériel destiné à l’hôpital de campagne qu’Israël va monter en Ukraine. Présents à l’aéroport, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont tenu à insister sur l’assistance qu’Israël apporte à l’Ukraine. »Nous gérons cette crise avec sensibilité, générosité et responsabilité », a ainsi déclaré Naftali Bennett. »Depuis le premier jour, nous envoyons régulièrement du matériel humanitaire, nous accueillons des réfugiés, qu’ils soient éligibles à la loi du Retour ou non. Je le dis ce matin: Israël peut être fier de ce qu’il fait ».

Photo : President.gov.ua (Wikipédia)