Zehava Shaoul, la mère d’Oron, z’l, dont la dépouille a été rapatriée de Gaza par Tsahal, a réagi à cette nouvelle, dix ans après que son fils a été tué puis enlevé lors de la guerre Tsouk Eitan: »Cela faisait 10 ans et demi que j’attendais Oron. Croyez-moi, je ne croyais pas que ce moment arriverait. Je tremble de partout. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fourni des efforts surhumains pour me ramener Oron. Je ne pensais pas que cela arriverait. Je suis très émue. Je remercie particulièrement le Premier ministre et les services de sécurité et j’espère qu’ils ramèneront tous les otages qui sont encore à Gaza. Je souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés ».