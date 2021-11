Le ministre de la Construction et du Logement a fait part de son intention de déposer sur la table du gouvernement un projet de 1.500 unités de logements dans la vallée du Jourdain. Il a expliqué qu’il s’agit d’un projet pluriannuel concernant des localités déjà existantes et que la proposition ne sera prête que dans quelques semaines voire quelques mois. Cette annonce n’a pas manqué de susciter des réactions au sein de la coalition, notamment de la part des députés Mossi Raz et Gaby Lasky du parti Meretz. Le ministre a répondu : « Je n’ai pas demandé à ce qu’ils se taisent, nous sommes un pays libre où il est permis de critiquer et d’exprimer des désaccords avec moi. Nous sommes des partis aux idéologies différentes mais Mossi Raz devrait se souvenir qu’Itshak Rabin parlait de l’importance de la vallée du Jourdain et que la grande majorité des habitants de cette régions appartiennent au Parti travailliste, le Mapaï historique. Il s’agit de la ceinture de sécurité orientale de l’Etat d’Israël qui jouit d’un large consensus en Israël ».

Le député Mossi Raz a tenu des propos assez contradictoires. Il a indiqué que lui et son parti « agiront de toutes leurs forces contre l’agrandissement de la population juive de Judée-Samarie » car les accords de coalition excluent des décisions unilatérales, mais qu’ils ne mettront pas la coalition en péril pour cela.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90