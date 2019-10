Tel Aviv, 30 octobre 2019

Voir un extrait de l’interview : Cliquez ici

« J’aimerais qu’un président de France comprenne que le sort des Juifs de France est lié à ce qu’on rapporte d’Israël, » a déclaré mardi soir l’acteur Yvan Attal dans « Conversations avec Benjamin Petrover » sur i24NEWS, à l’occasion de la sortie de son nouveau film « mon chien stupide ».

En commentant l’ouverture du centre Européen du Judaïsme, l’acteur- réalisateur affirme : « J’en ai ras le c*l d’entendre tout ce que j’entends tout le temps : qu’Israël est coupable de tous les maux, et que c’est à Israël de faire toutes les concessions, et que les Israéliens sont des méchants et les Palestiniens des gentils« .

Il poursuit : « Le jour où on pourra mettre les Palestiniens devant leurs responsabilités, il y aura beaucoup moins d’antisémitisme en France« .

« On a l’impression qu’on peut taper sur la gueule des Juifs à cause de ce qui se passe en Israël en toute impunité, le jour où on sera plus juste avec ce conflit, il y aura beaucoup moins d’antisémitisme » a estimé le cinéaste.

A propos du débat sur la laïcité et le port du voile, il commente : « On n’est pas obligés d’exclure, il faut instaurer un dialogue. »

Crédits I24News