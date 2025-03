L’acteur et réalisateur Yvan Attal était l’invité de Frédéric Haziza sur Radio J. Il est longuement revenu sur la situation en Israël qui lui tient particulièrement à coeur.

Attal a exprimé l’horreur qu’il a ressentie le 7 octobre et ne comprend pas le procès fait à Israël depuis: »Il n’y avait plus un seul Juif à Gaza depuis 2005. Au lieu de faire de Gaza un exemple, qu’est-ce qui s’est passé ? L’argent a été détourné, la population de Gaza , le Hamas n’en avait absolument rien à faire. Ils se sont armés pour faire des tunnels pour faire la guerre à Israël. Quand on donne un territoire à quelqu’un et qu’il l’utilise pour faire la guerre, il faut bien admettre que les Israéliens sont un peu traumatisés. C’est difficile aujourd’hui de donner des territoires », explique-t-il.

L’acteur, né à Tel Aviv, a également déclaré: »J’ai toujours dit que ce conflit n’existait pas. Il n’y a pas de conflit israélo-palestinien, il y a des antisémites. C’est tout. Le problème d’Israël, ce n’est pas un problème de territoires. Ce qui les intéresse, c’est d’anéantir Israël, de ne plus avoir de présence juive là-bas. Donc, c’est une question d’antisémitisme ».

Yvan Attal répète qu’il ne rêve que d’une paix pour Israël mais souligne: »Il y a un moment où il faut faire des concessions. Mais j’aimerais bien que tout le monde fasse des concessions. Qu’on ne demande pas qu’à Israël d’en faire. Les Palestiniens sont des Jordaniens. Qu’on regarde à nouveau le drapeau palestinien et le drapeau jordanien, c’est exactement le même. Qu’on demande aux Jordaniens aussi de donner un bout de territoire. Je rêve d’une paix avec les Palestiniens. Qu’on ne nous fasse pas croire que ce n’est un problème simplement d’Israël ».

Pour lui, l’accusation de génocide contre Israël trouve sa source dans une manipulation de la part du mouvement palestinien: »Depuis 1948, ces Palestiniens se sont construits en miroir d’Israël et ont voulu se réapproprier notre histoire. Ils ont envie d’être nous. Même notre Shoah, ils nous l’envient. Ils veulent absolument un génocide parce qu’ils pensent que le monde nous a donné Israël après la Shoah donc après un vrai génocide. Ils se disent donc on va émouvoir le monde en disant que nous aussi on est victimes d’un génocide et on va nous donner des territoires ».

Interrogé sur la venue de Jordan Bardella et de Marion Maréchal en Israël, Attal a répondu: »Il y a quand même un ADN antistémite dans ce parti qui ne me plait pas. Je me dis à quoi on joue. A quoi ça ressemble, qu’est-ce que cela veut dire ? Je ne crois pas que Netanyahou soit un type d’extrême droite mais il est obligé de fricoter avec l’extrême droite israélienne. Est-ce que ce ne sont pas les extrêmes droites qui se rencontrent ? C’est quand même une chose qui m’interroge ». »Ça vous fait mal? », lui demande Frédéric Haziza, »Oui un peu » répond Attal.

S’il estime que »Marine Le Pen n’est pas antisémite », il pense, en revanche que ‘Jean-Luc Mélenchon est un antisémite, lui et toute sa bande. Puisqu’ils ont l’air de dire qu’ils ne sont pas antisémites, qu’ils reconnaissent que leur électorat et tous les gens qui viennent les supporter le sont clairement. Je ne sais pas comment moi, je pourrais avoir un ami antisémite, un ami raciste sans que je lui dise : connard ! On a demandé au RN un milliard de choses, pourquoi on ne demande pas à La France Insoumise de se débarrasser de tout cet électorat antisémite et des élus ( qui le sont). Quand on les écoute, ça me fait rire jaune de voir leur bêtise ».

Concernant Rima Hassan qui réclame une Palestine »de la Mer au Jourdain », Yvan Attal estime: »C’est bien la preuve qu’ils ne veulent pas la paix. Si des gens criaient tout d’un coup ( en Israël) Israël from the river to the sea, on nous traiterait de tous les noms ».