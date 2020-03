Assez silencieux depuis un certain temps face aux annonces de l’opposition de vouloir le remplacer lundi par Meïr Cohen (Bleu-Blanc), le président de la Knesset s’est exprimé dimanche avec force : « Ce qui s’impose aujourd’hui à l’Etat d’Israël est un gouvernement de large union, non seulement à cause de la crise du Corona mais aussi à cause de la situation politique qui prévaut depuis une bientôt une année. J’ai essayé depuis des mois d’encourager un tel gouvernement en accueillant les représentants des partis dans mes bureaux. Malheureusement, la petite politique l’a emporté à chaque fois sur les intérêts nationaux. Ce n’est pas le moment de combines politiques telles que l’élection d’un nouveau président de la Knesset et le vote d’une loi particulièrement controversée qui sont destinés à empêcher tout gouvernement d’union. Le temps des petites combines politiques est révolu. Je ne permettrai pas que se déroule une procédure qui brise les conventions et dont le but est d’utiliser la Knesset pour se livrer à des coups bas furtifs ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90