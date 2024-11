Les députés Likoud Yuli Edelstein et Dan Illouz ont été sanctionnés pour leur opposition revendiquée à la loi sur les subventions pour les crèches directement liée à la question de l’enrôlement des orthodoxes à l’armée.

Le député Dan Illouz ne pourra plus participer à la commission Economie et la commission Affaires étrangères et Sécurité dont il fait partie et ne pourra plus présenter de proposition de loi pendant un mois et demi.

Quant au député Yuli Edelstein, il ne pourra pas présenter de proposition de loi pendant trois semaines.

Dan Illouz assume: ”La coalition a décidé de me faire payer mon opposition à la loi sur les subventions pour les crèches. Je savais que ma prise de position morale aurait un prix et je suis prêt à le payer”.

En attendant, la proposition de loi du député Israël Eichler (Yahadout Hatorah) qui devait être présentée aujourd’hui au vote en lecture préliminaire a été retirée de l’ordre du jour en raison de l’absence de majorité et dans le contexte du changement de ministre de la Défense.