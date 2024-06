Le député Yuli Edelstein (Likoud) en sa qualité de président de la commission Affaires étrangères et Sécurité, a bloqué aujourd’hui le parcours législatif de la loi prévoyant de prolonger la période de disponibilité pour les soldats réservistes.

Le député a décidé qu’en l’absence ”d’un large consensus” autour de cette loi, elle ne pourrait pas être votée. Dans le contexte des débats sur la conscription des orthodoxes, cette loi a en effet suscité de nombreuses contestations, notamment des partis d’opposition qui estiment anormal de prolonger la période de réserve de ceux qui se battent depuis 9 mois alors que d’autres sont automatiquement dispensés de tout service militaire.

Edelstein avait déjà lancé une bombe politique hier (mardi) lorsqu’il avait rejoint le ministre de la Défense Gallant dans son exigence d’un ”large consensus” autour de la loi sur la conscription des orthodoxes, conférant de facto un droit de veto aux partis de l’opposition.

Concernant la loi sur la prolongation de la période de réserve, malgré la majorité dont disposait Edelstein au sein de sa commission pour permettre à la loi de poursuivre son parcours, ce dernier a décidé qu’il était impensable qu’une telle loi soit votée sans l’accord de l’opposition. Celle-ci a affirmé sa désapprobation de la loi pendant toute la séance, ce qui a conduit Edelstein à suspendre la législation et à conférer une victoire à l’opposition.

En outre, soulignons que ce faisant, la Knesset vient d’acter la fin du service de réserve de milliers de réservistes dont l’armée a besoin en ce moment.

Yaïr Lapid, le chef de l’opposition, s’est félicité de la démarche de Yuli Edelstein: ”Nous nous sommes opposés ce matin lors de la commission Affaires étrangères et Sécurité au vote du prolongement de la période de réserve et de l’augmentation de la charge sur ceux qui servent déjà. Notre opposition a empêché le vote de la loi. Nous continuerons à lutter pour les réservistes, ceux qui paient leurs impôts et qui portent le pays sur leurs épaules”.

Au sein du Likoud, l’attitude d’Edelstein agace. Certains prétendent qu’il s’est associé à Gallant pour faire tomber la coalition et permettre la tenue d’élections au mois de novembre prochain. Le Premier ministre Netanyahou a convoqué Edelstein hier soir après ses déclarations sur la loi sur la conscription des orthodoxes, pour une conversation tendue.

L’entourage du député Edelstein a fait savoir à celui du Premier ministre que si les déclarations sur le compte du député continuaient, ”cela allait mal se terminer”.