Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a annoncé samedi soir à Youval Steinitz, ministre de l’Energie et de l’Eau qu’il devra quitter son ministère mais sans obtenir un autre ministère à la place. Youval Steinitz redeviendra donc « simple » député pour la première fois depuis onze ans lors desquels il a été successivement ministre des Finances, ministre des Enjeux stratégiques et des Renseignements puis ministre des Infrastructures nationales, de l’Energie et de l’Eau. Il est considéré comme un proche de Binyamin Netanyahou et durant les dernières années il a eu son actif la réforme du gaz naturel et les accords d’exportation de gaz signés avec l’Egypte et la Jordanie.

Photo Marc-Israël Sellem / POOL