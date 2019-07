L’ancien directeur du Shin Bet Youval Diskin est en pourparlers avec Amir Peretz pour rejoindre le Parti travailliste. Les deux hommes se sont entretenus à plusieurs reprises et un accord est probable dans la semaine qui vient. Selon des sources en provenance du parti, Amir Peretz entend faire de Youval Diskin la « figure de proue » sécuritaire sur la liste, après le départ de Tal Rousso.

Youval Diskin, directeur du Shin Bet de 2005 à 2011 s’est déconsidéré après la fin de son mandat, comme d’autres avant lui, en multipliant les déclarations contre Binyamin Netanyahou sur sa manière de diriger le pays, contre la droite dans son ensemble, et dénonçant, tout comme Meïr Dagan, Ehoud Barak, Yaïr Golan et d’autres Cassandres sécuritaires les « dérives de la société israélienne » et les « menaces qui pèsent sur la démocratie israélienne ». Il n’est donc guère surprenant qu’il adhère à un parti de gauche.

Photo Miriam Alster / Flash 90