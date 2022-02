Youtube a annoncé au bloggeur arabe israélien Youssef Haddad que ces vidéos seront censurées pour les internautes de moins de 18 ans ! Dans son annonce, le site web d’hébergement de vidéos explique : « Après vérification du contenu de vos publications, nous avons décidé qu’il n’est pas adapté aux spectateurs de moins de 18 ans, conformément aux normes de notre communauté ». Très actif sur les réseaux sociaux, Youssef Haddad est expert en « hasbara » et ses publications sont vues par des dizaines de milliers d’internautes dans le monde arabe. A l’origine de cette censure partielle, l’activisme d’organisations d’extrême gauche qui n’admettent pas qu’un Arabe israélien puisse « détruire l’image » qu’ils veulent donner d’Israël.

Mais Youssef Haddad, ancien soldat de Tsahal blessé lors de la 2e Guerre du Liban, ne baisse pas les bras : « Les ennemis d’Israël me livrent une véritable guerre sur les réseaux sociaux. Par le passé, ils ont déjà réussi à me bloquer et même me faire supprimer mon compte Instagram à plusieurs reprises. Maintenant c’est Youtube qui censure mes vidéos pour les moins de 18 ans, comme s’il était dangereux que les jeunes voient des preuves qu’Israël n’est pas un Etat-apartheid. Mais ils ne m’arrêteront pas ! »

Au mois de janvier, à l’occasion de la Journée internationale du Souvenir de la Shoah, Youssef Haddad avait organisé un zoom avec des internautes de pays arabes, y compris de Syrie et du Liban. Il a ensuite confié qu’il y avait une grande ignorance de cette période, dans ces pays, essentiellement voulue par les dirigeants, mais aussi une soif de savoir dans la jeunesse des pays arabes.

