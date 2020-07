Que tous ceux qui à gauche se font du souci pour l’état de santé de la démocratie israélienne soient rassurés. Un farouche ennemi de l’Etat juif a été nommé président d’une commission de la Knesset, celle des droits de l’enfant.

Youssef Jabarin, le nouveau promu, membre de la Liste arabe unifiée, est en effet responsable des relations extérieures de la Liste arabe, et il la représente « consciencieusement » dans les forums internationaux et les contacts avec toutes sortes d’ONG, en présentant l’Etat d’Israël comme un « Etat raciste » et Tsahal comme une armée qui commet des « crimes de guerre ».

A titre d’exemple, en juin 2019, il était l’invité d’un colloque organisé par l’organisation islamique « Les Amis d’Al-Aqsa » en Grande-Bretagne qui traitait entre autres du « combat contre Israël sur le plan international ». Hormis sa présence qui aurait dû le mener tout droit en prison, une enquête avait permis de découvrir que son voyage avait été financé par le site Middle East Monitor, lié aux Frères Musulmans et au Hamas. Une preuve de plus qu’un député communiste se sent tout à fait à l’aise avec des mouvements islamiques dès qu’il s’agit de combattre l’Etat juif.

Très heureux de cette promotion, Youssef Jabarin a déclaré : « Je m’engage à oeuvrer en faveur des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, en faveur des jeunes qui vont dormir le ventre vide, de ceux qui souffrent de violences et des enfants arabes qui ont faim et étudient dans un système scolaire qui augmente les disparités sociales… ».

